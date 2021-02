Non ci sarà l’Italia nel futuro di Dayot Upamecano. Il difensore francese classe 1998 resterà in Germania. Il Bayern Monaco è pronto a versare i soldi della clausola rescissoria. In serata è arrivato l’annuncio di Salihamidzic

Dayot Upamecano lascerà il Lipsia al termine della stagione. Nel futuro del centrale classe 1998 continuerà ad esserci la Bundesliga. L’annuncio è arrivato in serata. Il Direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidžic, intervenuto ai microfoni della BILD, non ha lasciato alcun dubbio:

“Posso confermarlo e ne siamo molto contenti. Abbiamo avuto buoni colloqui con Dayot e il suo agente e alla fine di un lungo processo, il giocatore, la sua famiglia e il management si sono convinti che il Bayern fosse la miglior scelta. Upamecano è un giovane di 22 anni, le cui qualità sono già straordinariamente sviluppate. Sono sempre stato convinto che avessimo avuto ottime chances “.

Il Bayern Monaco verserà dunque 42,5 milioni di euro nelle casse del club tedesco della Red Bull. Continua così la politica di rafforzamento dei bavaresi, che ieri hanno chiuso una stagione fantastica, con la conquista del sesto trofeo, il Mondiale per Club, grazie al successo contro il Tigres di Gignac. Upamecano avrebbe potuto giocare in Serie A. Il nome del centrale, infatti, è da tempo sul taccuino di Milan e Juventus. La crescita costante del francese ha fatto alzare il prezzo, rendendo praticamente impossibile un approdo in Italia.

Calciomercato, ecco il sostituto di Upamecano

Il Lipsia ha, inoltre, praticamente trovato già il sostituto. I tedeschi hanno, infatti, deciso di puntare su Mohamed Simakan. Il centrale dello Strasburgo è stato il primo nome sulla lista della spesa di Maldini e Massara. Senza l’infortunio quasi certamente sarebbe stato lui il rinforzo invernale per la difesa di Stefano Pioli. Lo stop di due mesi, però, come vi abbiamo raccontato ha cambiato i piani del Milan, che avendo bisogno di un difensore pronto fin da subito, ha deciso di puntare su Fikayo Tomori. Il calciatore è sbarcato in Italia in prestito con diritto di riscatto per circa 28 milioni di euro. L’alto prezzo fissato dal Chelsea ha lasciato pensare che il Milan potesse tornare in estate sulle tracce di Simakan. Ma nei giorni scorsi il Lipsia e il classe 2000 avrebbero trovato un accordo per 15 milioni di euro.