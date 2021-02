Dopo un avvio in ombra, Deulofeu comincia a brillare con la maglia dell’Udinese: col Verona ha segnato il primo gol in campionato

Non era quello e non sarà neppure questo, in grado di propiziare tre gol consecutivi, ma esiste un compromesso in cui Gerard Deulofeu vorrà imporsi. Forse ora comincia a divertirsi anche lui, sul serio, dopo aver atteso e ingerito qualche critica di troppo, aspettando la forma migliore e quell’intesa naturale coi nuovi compagni che solo il tempo sa generare. L’Udinese, che se lo gode, lo aveva scelto per questo motivo: vincere le partite, vederlo fuggire via, in dribbling, coi polsi in alto e qualche pausa di troppo, un compromesso – un altro – pur di averlo dalla propria parte.

Finalmente Deulofeu: i primi lampi

Sono da ricordare le ultime due partite: con lo Spezia s’è procurato il rigore che De Paul ha trasformato, col Verona ha fatto tutto da solo, disorientando Dimarco prima di costringere Silvestri all’autogol, quindi chiudendo la partita con la rete del due a zero, la prima in campionato e la seconda in stagione. Potrebbero arrivarne presto delle altre, se lo augura Gotti, ma l’allenatore dell’Udinese sa bene che il talento spagnolo ha altre caratteristiche.

In carriera solo una volta ha raggiunto la doppia cifra, dodici gol nel 2019 col Watford, poi s’è sempre fermato a poco prima di dieci, spesso neppure sfiorandoli. Non ne segna molti perché non sa essere continuo, si smarrisce nell’arco di una stagione, però quando è presente, in palla, in partita, è di altra categoria, è difficile da fermare, è bello da vedere.

L’annuncio in extremis

Deulofeu è stato prelevato in prestito dal Watford lo scorso 5 ottobre, in extremis, a poche ore dalla chiusura del calciomercato. In Italia aveva già vestito la maglia del Milan, nel 2016 aveva 22 anni, oggi è un giocatore (quasi) finito e, pur avendo perso il treno delle grandi occasioni, tornando al Barcellona ma senza convincere, Deulofeu ha ancora margini per diventare chiunque.

Non gli manca nulla, ha talento ed estro, velocità e dribbling. La piazza di Udine è distante dalle sue ambizioni, ma è un ottimo compromesso – il terzo – per tornare a brillare, regalandosi altro. Come per De Paul, alleato del divertimento. Dipenderà tutto da lui. Gotti è fortunato: ogni guizzo, per rimettersi in gioco, farà felice anche l’Udinese.