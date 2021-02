Il presidente del Torino Urbano Cairo dopo l’Assemblea di Lega si è soffermato anche sulle tensioni tra Juventus e Inter

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato al termine dell’Assemblea della Lega Serie A. Il numero uno del club granata ai giornalisti presenti, tra i quali l’inviato di Calciomercato.it ha affermato: “Sono contrario alla Superlega per me non è un tema. C’è stata una presentazione delle due offerte, ci sono dei valori differenti e in una fase come questa le differenze possono pesare anche molto. Non abbiamo ancora votato, credo che ci sarà la nuova convocazione giovedì prossimo”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

C’è spazio anche sulle tensioni Juventus-Inter e il primo incrocio tra Agnelli e Marotta dopo la semifinale di coppa Italia: “Non ho visto nessun tipo di tensione, sono quelle cose che accadono durante la partita. Non lo vedo come un vulnus all’immagine della Serie A: succedono anche in altri campionati.