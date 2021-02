Serie A, gli arbitri della 22esima giornata | Doveri per Napoli-Juventus

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 22esima giornata di Serie A: Doveri per Napoli-Juventus, Fabbri per Inter-Lazio

Archiviate le due semifinali di Coppa Italia, che hanno visto prevalere Juventus e Atalanta, è già vigilia di Serie A. Domani sera, infatti, si aprirà la 22esima giornata di campionato con la sfida tra Bologna e Benevento al ‘Dall’Ara’. L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali: i due big match di giornata, Napoli-Juventus e Inter-Lazio, saranno diretti rispettivamente da Doveri e Fabbri. L’anticipo del sabato sera tra Spezia e Milan vedrà Chiffi come fischietto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco tutti gli arbitri e gli assistenti:

Bologna – Benevento venerdì ore 20.45

Ghersini

Imperiale – Scarpa

Iv: Sozza

Var: Orsato

Avar: Meli

Torino – Genoa sabato ore 15.00

Pasqua

Tolfo – Mastrodonato

Iv: La Penna

Var: Di Paolo

Avar: Di Iorio

Napoli – Juventus sabato ore 18.00

Doveri

Giallatini – Preti

Iv: Calvarese

Var: Valeri

Avar: Bindoni

Spezia – Milan sabato ore 20.45

Chiffi

Mondin – Vecchi

Iv: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Roma – Udinese domenica ore 12.30

Giacomelli

Tegoni – Schirru

Iv: Manganiello

Var: Banti

Avar: De Meo

Sampdoria – Fiorentina domenica ore 15.00

Maresca

Capaldo – Muto

Iv: Giua

Var: Pairetto

Avar: Costanzo

Cagliari – Atalanta domenica ore 15.00

Piccinini

Liberti – Galetto

Iv: Fourneau

Var: Nasca

Avar: Di Vuolo

Crotone – Sassuolo domenica ore 18.00

Pezzuto

Del Giovane – Saccenti

Iv: Robilotta

Var: Di Bello

Avar: Longo

Inter – Lazio domenica ore 20.45

Fabbri

Alassio – Valeriani

Iv: Aureliano

Var: Irrati

Avar: Ranghetti

H. Verona – Parma lunedì ore 20.45

Massimi

Cecconi – Marchi

Iv: Abbattista

Var: Massa

Avar: Passeri