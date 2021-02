La Roma continua a preparare la sfida di domenica a pranzo contro l’Udinese: le ultime dall’allenamento di Trigoria

La Roma è ancora alla ricerca di stabilità e serenità dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus. I giallorossi sono scivolati in classifica, ma hanno almeno approfittato degli scivoloni di Atalanta e Napoli. La squadra di Fonseca è ancora alle prese con la questione Dzeko, tornato in gruppo e in campo sì, ma senza la fascia di capitano al braccio.

Domenica nel lunch match dell’Olimpico la Roma ospita l’Udinese di Gotti, avversario decisamente ostico reduce dalla vittoria contro il Verona in casa. Prosegue la difficoltà in difesa, con i giallorossi che continuano a prendere troppi gol con le big ma non solo. Anche domenica mancherà Chris Smalling, che pure oggi si è allenato a parte a causa dell’infortunio al flessore. A parte anche Bryan Reynolds, il neo acquisto americano che avrà bisogno ancora di qualche giorno. Conferme in gruppo, invece, per Pedro ed El Shaarawy che danno opzioni importanti in avanti.