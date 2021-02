Il Psg perde Neymar per infortunio: il brasiliano ha riportato un problema all’adduttore lungo sinistro, il comunicato con i tempi di recupero

Pochettino perde Neymar per almeno un mese. Il brasiliano si è infortunato nel match di coppa contro il Caen, vinto dalla squadra di Pochettino per 1-0 (rete di Kean al 49′ del primo tempo). Un successo offuscato dal problema fisico accusato dal numero 10 dei parigini: oggi è arrivato il responso e le notizie non sono positive. Nel comunicato diramato dalla società transalpina, infatti, si parla di un infortunio “all’adduttore lungo sinistro” e vengono prospettati i tempi di recupero: “E’ prevista un’indisponibilità di circa 4 settimane a seconda del decorso”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Una tempistica che lascia Pochettino senza il suo asso per la sfida contro il Barcellona: l’andata di finale degli ottavi di Champions è in programma al Camp Nou il 16 febbraio, mentre il ritorno è previsto in Francia il 10 marzo. Stando al comunicato del Psg, Neymar salterà sicuramente la partita di andata e molto probabilmente non potrà esserci anche nel return match.

Psg, infortunio Neymar: niente sfida con il Barcellona

L’infortunio di Neymar va ad aggiungersi a quelli di altri calciatori della squadra parigina: attualmente Pochettino deve recuperare gli argentini Di Maria e Icardi, così come sono out al momento anche Dagba, Bernat, Pembelè, Verratti. Un elenco che l’allenatore ex Tottenham spera si possa accorciare da qui a cinque giorni quando è in programma la sfida Champions.