Tiene banco la questione Gattuso in casa Napoli ed arriva un comunicato ufficiale della società partenopea

Incerto il futuro di Rino Gattuso: il Napoli vuole continuare con il tecnico calabrese fino al termine della stagione, come raccontato da Calciomercato.it, ma De Laurentiis è pronto anche a cambiare in corsa se le cose dovessero precipitare. Intanto è arrivato in serata un comunicato della società partenopea proprio sull’allenatore: “La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media – si legge nella nota – . Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il riferimento è ad un post pubblicato sui social in cui un account che fa riferimento proprio a Gattuso preannunciava le dimissioni dopo la gara di sabato contro la Juventus. Nulla di vero quindi, anche se la sfida ai bianconeri rappresenta un crocevia molto importante per la stagione del Napoli. Perdere significherebbe rendere ulteriormente incandescente una situazione già complicata e aprirebbe nuove discussioni su Gattuso. Dall’altro lato una vittoria rappresenterebbe un’iniezione di fiducia che potrebbe rappresentare il punto di svolta per la squadra.

Napoli, Spalletti o Benitez per il dopo Gattuso

Dopo i bianconeri, il Napoli tornerà in Europa League con l’incontro con il Granada, quindi la rivincita in campionato contro l’Atalanta e di nuovo gli spagnoli in un poker di partite che segnerà in un verso o nell’altro la stagione azzurra e il futuro di Gattuso.

L’addio dell’allenatore calabrese, in corso o a fine stagione, apre la caccia al sostituto. Spalletti e Benitez i tecnici contattati da De Laurentiis, ma entrambi con qualche dubbio da fugare. Il toscano vuole un progetto a medio-lungo termine, lo spagnolo potrebbe accettare di tornare in Italia davanti ad un ruolo da manager all’inglese. Ma ora la testa alla Juventus per una partita che potrebbe segnare il destino del Napoli e di Gattuso.