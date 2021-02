Ivan Gazidis si racconta a tutto tondo tra la passione per il Milan, Pioli, Maldini, il futuro di Ibrahimovic e degli altri top, oltre alla lotta scudetto

Ivan Gazidis è completamente al centro del progetto del Milan. Lo dimostrano anche le sue parole rilasciate ieri sera a ‘Sky Sport’ in una lunghissima intervista che spazia dalla sua passione rossonera al futuro dei top player, da Pioli e Maldini allo scudetto. “È come se fossimo in un sogno, ma non abbiamo vinto ancora niente. Il focus è lo Spezia, poi di notte sogno come i tifosi ma di mattina lavoro”, ha detto l’ad del Milan. L’orgoglio dell’ex dirigente dell’Arsenal si chiama Stefano Pioli: “Ha capito subito che qui c’è pressione, è arrivato in un momento duro ma si è focalizzato sul lavoro con i fatti e senza badare alle voci. Può gestire un club così grande, per questo sono ‘innamorato’ di Stefano. Dal derby perso con l’Inter un anno fa abbiamo capito che c’era qualcosa e Pioli era la scelta giusta”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, si complica il rinnovo di Donnarumma | Richiesta shock di Raiola

Milan, Gazidis: “Maldini e Ibra speciali. Rinnovo? Perché no…”

Gazidis parla poi anche di Paolo Maldini: “Stiamo crescendo insieme, ora la nostra relazione è forte, c’è unità nella società. Paolo rappresenta il club, la storia ma l’ho scelto perché vedevo in lui qualcosa di speciale. Pensa alla squadra, è onesto e ha qualità. Spero che resti qui a lungo, non vedo un limite per Paolo qui”. Uno decisamente speciale è anche Zlatan Ibrahimovic: “È l’eccezione a tutte le regole, è fantastico. Se resta qui? Tutto è possibile. La realtà è che questa per Ibra è la sfida più grande, bella e romantica della sua carriera. Sente emozione per questo club. Potrebbe ritirarsi domani, avrebbe già fatto tutto. Ma questa sfida è speciale: guidare un gruppo verso nuove frontiere. Rinnovo? Perché no…”

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Gazidis: “Stiamo facendo di tutto per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu”

Ma il rinnovo di Ibrahimovic non è il solo che tiene svegli i tifosi del Milan: “Vogliamo che anche Calhanoglu e Donnarumma restino qui, sono importanti per questa squadra e stiamo facendo di tutto per arrivare alle firme. Ma sarà anche una scelta dei giocatori che rispetteremo, anche se ho fiducia sul fatto che troveremo un accordo”. Sul futuro del club rossonero: “Elliott ha una visione chiara, vuole un Milan in alto e vincente, in uno stadio nuovo, il più bello del mondo. E io voglio farne parte, è la sfida della mia vita e mi sento orgoglioso e privilegiato”. Infine sullo scudetto e il derby con l’Inter che può essere decisiva, Gazidis non si sbilancia: “Siamo all’inizio del percorso, non alla fine. Il nostro progetto è a lungo termine, non è solo legato a questa stagione. Ho un sogno per il club, ma diventerà realtà solo attraverso il lavoro”.