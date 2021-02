Incidente in bici per Fernando Alonso: il pilota spagnolo è stato investito da un’auto in Svizzera, le sue condizioni

Paura per Fernando Alonso ad un mese e mezzo dal via del Mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo, che rientra nel circus con l'Alpine, ha avuto un incidente in bicicletta in Svizzera. A confermarlo la stessa scuderia francese con un comunicato pubblicato poco fa: l'ex campione del mondo è cosciente e sta bene, domani si sottoporrà ad ulteriori accertamenti.

Come si legge su ‘gazzetta.it’, Alonso potrebbe aver riportato alcune fratture nell’incidente. Il pilota era in sella alla sua bicicletta quando, secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano sportivo, è stato investito da un’auto. Subito soccorso, è stato trasportato in un vicino ospedale dove ora è ricoverato in attesa degli accertamenti previsti per domani.