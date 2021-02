Diritti tv Serie A, UFFICIALE: nuova assemblea la prossima settimana

È stato diramato un comunicato ufficiale da parte della Lega in relazione all’assemblea di Serie A avvenuta nella giornata odierna

Giornata intensa per quanto riguarda la Lega di A riunitasi oggi pomeriggio presso un Hotel in centro a Milano per discutere dei diritti TV. In merito alla questione la stessa Lega ha diramato un comunicato ufficiale che di fatto rinvia tutto alla prossima settimana: “Nel corso della riunione Dazn e Sky hanno avuto la possibilità di illustrare ai Club la propria offerta sui diritti televisivi per il territorio italiano, dettagliando le rispettive visioni strategiche per il prossimo triennio”. Per restare aggiornato con tutte le news della giornata CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Nervi tesi in Lega, scontro tra presidente e vice: i dettagli

La nota conclude: “Al termine delle presentazioni i Club, per approfondire tutti gli aspetti legati alle proposte ricevute dagli operatori della comunicazione, hanno deliberato di aggiornarsi in una nuova Assemblea per la prossima settimana”.