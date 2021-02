Coronavirus, bollettino 11 febbraio: 15.146 nuovi casi, 391 morti

Sono 15.146 i nuovi casi Covid su 292.533 tamponi, 391 morti. Il bollettino di oggi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 15.146 nuovi casi, mentre ieri erano stati 12.956. I tamponi effettuati sono 292.533, contro i 310.994 di ieri. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi sale al 5,17% (ieri 4,16%), ma il dato è appunto influenzato dal conteggio dei test rapidi che si sommano a quelli molecolari. I morti sono 391, due le persone in meno ricoverate in terapia intensiva. Infine, i ricoverati con sintomi sono 18.942 (-338), 383.951 le persone in isolamento domiciliare.