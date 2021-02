Gli utenti, che hanno preso parte al sondaggio su Twitter legato al futuro del Napoli, affiderebbero nuovamente la panchina azzurra a Maurizio Sarri. Ecco i risultati

La panchina di Gennaro Gattuso traballa non poco. Il tecnico è tornato fortemente in discussione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano dell’Atalanta, e la partita con la Juventus, al San Paolo di sabato, potrebbe risultare decisiva. Sono stati sondate diverse piste ma per gli utenti di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio proposto dalla redazione su Twitter, il Napoli dovrebbe affidare la propria panchina, ancora una volta, a Maurizio Sarri.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

L’ex Juventus – club con cui è ancora sotto contratto – ha ottenuto il 37,9% dei voti, precedendo Luciano Spalletti, fermatosi a 31,8. Molto più staccati Mazzarri (19,7%) e Benitez (10.6). Come raccontato De Laurentiis sta tenendo vivi i contatti con lo spagnolo e Spalletti, qualora la situazione dovesse precipitare.