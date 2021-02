Situazione delicata per Gennaro Gattuso al Napoli. Il futuro del tecnico potrebbe essere lontano dagli azzurri: la Fiorentina pensa all’ex centrocampista al posto di Prandelli

Momento delicato per il Napoli e Gennaro Gattuso dopo la sconfitta con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. Per il momento il patron De Laurentiis ha preferito non prendere decisioni drastiche sul tecnico, con il numero uno azzurro che certamente non ha digerito il ko di Bergamo lasciando anzitempo all’intervallo la tribuna del ‘Gewiss Stadium’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Fiorentina, dal sogno Sarri a Gattuso: le ultime sulla panchina

Il big match di sabato al ‘Maradona’ con la Juventus potrebbe essere decisivo per le sorti di Gattuso, che con una nuova sconfitta rischia l’esonero da parte di De Laurentiis. Indipendentemente da quella che sarà la decisione in queste settimane, il destino di ‘Ringhio’ in panchina appare comunque segnato per la prossima stagione. Gattuso però, in caso di separazione, potrebbe trovare comunque subito una sistemazione. Stando al quotidiano ‘La Nazione’, l’allenatore calabrese sarebbe uno dei papabili nella lista della Fiorentina per prendere il posto di Prandelli. Quest’ultimo è in scadenza a giugno e difficilmente verrà riconfermato alla guida dei viola. Insieme a quella di Gattuso, resistono le candidature del sogno Sarri e di De Zerbi. A questi si aggiungerebbe anche la sorpresa Filippo Inzaghi, che tanto bene sta facendo al timone del Benevento.

La cura Prandelli non sta dando gli effetti sperati dopo il cambio con Iachini, con la Fiorentina non così al sicuro in questo momento con i suoi 22 punti dalla zona calda della classifica. Commisso avrà un confronto con il mister di Orzinuovi e poi deciderà il da farsi. Oltre alla panchina, potrebbero esserci degli scossoni anche in seno alla dirigenza dove a rischiare è il Ds Pradè. Il dirigente può liberarsi a fine stagione e Commisso potrebbe decidere di cambiare volto anche all’area tecnica puntando su uno tra Petrachi o Giuntoli, se quest’ultimo dovesse lasciare il Napoli al pari di Gattuso.