Veleni e polemiche dopo Juventus-Inter di Coppa Italia. I bianconeri hanno conquistato la sesta finale nelle ultime sette stagioni nella seconda competizione nazionale, eliminando l’acerrima antagonista dopo lo 0-0 di Torino e il successo per 2-1 della settimana scorsa a San Siro. La gara dell’Allianz Stadium ha fatto discutere soprattutto per la lite verbale tra Andrea Agnelli e Antonio Conte e c’è attesa nel pomeriggio per le decisioni del Giudice Sportivo su possibili sanzioni e squalifiche. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, ritorno su Icardi: la posizione dei bianconeri

In tutto questo, fa parlare di sé anche Mauro Icardi e un like galeotto al post della festeggiamenti della Juventus sui social. Gesto che ha scatenato le due tifoserie visti i trascorsi in nerazzurro dell’ex capitano e il ‘debole’ della dirigenza della Continassa per il centravanti nelle scorse sessioni di mercato. In tutto questo, inoltre, un altro post su Instagram della moglie e agente Wanda Nara, vestita di nero su uno sfondo bianco e innevato. Social bollenti e non solo per la querelle Agnelli-Conte e che hanno riacceso le voci su un possibile ritorno della Juventus su Icardi nel prossimo mercato estivo. Eventualità questa smentita da ‘Tuttosport’, con Paratici e soci che per il momento non hanno rimesso nel mirino il centravanti di proprietà del Paris Saint-Germain.

Dopo il riscatto dei francesi, infatti, si è notevolmente raffreddata la pista bianconera per Icardi, con la ‘Vecchia Signora’ che lo scorso settembre ha puntato sul ritorno di Morata dopo la frenata per Dzeko. Icardi non rappresenta più un’occasione di mercato o la classica opportunità da cogliere al volo per Paratici e sono lontani i tempi nel quale era marcato il pressing per l’argentino. Il numero 9, dopo una stagione in prestito, è stato riscattato dal PSG per 50 milioni di euro più 8 di bonus, firmando un contratto fino al 2024 da 10 milioni a stagione. Cifre per adesso fuori portata per la Juve, che ha come obiettivo quello di far respirare e alleggerire bilancio e monte ingaggi.