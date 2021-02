Calciomercato Cosenza, Falcone si confessa: “Ho un sogno per il futuro”

Wladimiro Falcone si confessa ai microfoni di SerieBNews parlando della stagione attuale e del proprio futuro

Una vita in prestito sognando la Sampdoria: Wladimiro Falcone è attualmente impegnato nel campionato di Serie B con la maglia del Cosenza, pronto a continuare a lottare per la permanenza nel campionato cadetto. Nonostante la situazione di classifica molto difficile, l’estremo difensore classe ’95 crede in una seconda metà di stagione più positiva, con un grande sogno per il futuro. Le sue parole sul futuro, sull’attuale situazione di classifica e sul Cosenza in esclusiva a SerieBNews.com