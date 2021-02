Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, ha parlato del futuro dell’attaccante del Bologna e non solo

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha finalmente ritrovato i gol di Musa Barrow. L’attaccante ha regalato ai suoi la vittoria nel derby emiliano contro il Parma grazie ad una doppietta, e si candida a guidare l’attacco dei rossoblù. Per il presente e soprattutto anche per il futuro. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio 1909’, l’agente dell’ex Atalanta Luigi Sorrentino ha infatti parlato così: “In estate è stato cercato dal Borussia Dortmund, di recente sono arrivati sondaggi dalla Premier League. Ma c’è un ottimo rapporto sia col Bologna che con la città. Il ragazzo sta bene e vuole restare, il suo futuro è a Bologna“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, futuro a Bologna per Barrow: “Ecco il suo ruolo”

Almeno per il momento, dunque, il 22enne sembra intenzionato a proseguire la propria avventura con la maglia del Bologna. “Ha sempre avuto le spalle larghe e negli ultimi mesi lo ha confermato. È stato nell’occhio del ciclone e ne è uscito con una doppietta alla quarta partita da punta centrale. Non mi sembra male” – ha proseguito il procuratore – “A Bergamo con Gasperini non ha mai fatto l’esterno. Con la Primavera giocava come punta al fianco di Kulusevski, mentre in prima squadra ha l’unica punta o ha giocato insieme ad un altro attaccante. Sa fare gol, ma l’importante è non chiedergli di fare l’Ibrahimovic o il Bierhoff. Deve giocare vicino alla porta, cosa che non è sempre accaduta in questa stagione”. Toccherà ora a Mihajlovic trovare la collocazione migliore per il giocatore.