Atalanta-Napoli, De Laurentiis via a fine primo tempo | Il punto su Gattuso

La posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli non è per nulla salda. L’eliminazione dalla Coppa Italia complica la stagione: le idee e la posizione di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli ha cercato di risollevarsi contro l’Atalanta, ma le tante assenze non hanno aiutato contro una Dea spumeggiante e in gran forma che è riuscita a centrare la finale di Coppa Italia, trascinata da uno straordinario Pessina. La situazione ora resta particolarmente calda in casa Napoli. Già negli scorsi giorni si parlava della posizione in bilico di Gennaro Gattuso; l’ennesima sconfitta di certo non aiuta né il morale né le ambizioni del club.

Ieri Gattuso nel postpartita ha dichiarato di non aver parlato con Aurelio De Laurentiis, dopo aver commentato la prestazione dei suoi. Il Presidente di certo rappresenta il fulcro decisionale della crisi e stabilirà il futuro innanzitutto per il bene del club e tentando di raggiungere gli obiettivi stagionali. E’ ormai noto, però, come i rapporti con Gattuso siano ai minimi storici e l’entusiasmo che ha caratterizzato il Napoli nelle ultime stagioni pare svanito nel nulla.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: Zapata-Pessina super, Dea in finale!

Calciomercato Napoli, dalla mossa di De Laurentiis al futuro di Gattuso: la decisione

Atalanta-Napoli è stato l’ennesimo crocevia nella stagione di Gattuso e del Napoli. La posizione del tecnico, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, a questo punto resta critica, ma De Laurentiis non ha intenzione di agire di fretta. Il Presidente ieri ha lasciato la tribuna a fine primo tempo, un segnale particolarmente forte che non può passare inosservato. Probabilmente il patron era infastidito dall’ennesima prestazione negativa degli Azzurri e ora si aprono diversi scenari per il prossimo futuro.

La decisione per il Presidente non pare per nulla facile. Prima della prossima partita contro la Juventus non potranno esserci ribaltoni: gli impegni ravvicinati non consentono scossoni di questo tipo. Al tempo stesso, la posizione di Gattuso al momento non sembra essere ad alto rischio nonostante tutti i problemi. L’idea di base di De Laurentiis è di andare avanti con l’attuale tecnico fino al termine della stagione.

Se, invece, la situazione dovesse precipitare, attenzione ai nomi di Rafa Benitez e Walter Mazzarri per cui ci sono già stati rispettivamente contatti e sondaggi. Ieri sera vi abbiamo riportato, inoltre, tutta la rosa dei candidati per la successione di Gattuso. Nuovo bivio per il tecnico: riuscirà il Napoli a uscire dalla crisi di gioco e risultati?