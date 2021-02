Le pagelle ed il tabellino del primo tempo della partita tra Atalanta e Napoli, partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia

Il ciclone Atalanta si abbatte sul Napoli. Bastano 10 minuti ai nerazzurri per mettere la partita sui binari giusti e poi per andare a raddoppiare con un’azione bellissima nello stretto, finalizzata da Pessina. Strepitoso Duvan Zapata, centravanti completo che prima la sblocca con un missile poi serve al compagno il pallone per il 2-0. Napoli in bambola, soprattutto dal centrocampo in giù: la difesa inedita sta pesando sugli automatismi della squadra.

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 6,5

Palomino 6,5

Djimsiti 6,5

Sutalo 6

De Roon 6,5

Freuler 6,5

Gosens 6

Pessina 7

Muriel 6

Zapata 7,5

NAPOLI

Ospina 5,5

Di Lorenzo 5

Rrahmani 5

Maksimovic 5

Hysaj 4,5 (40′ Mario Rui sv)

Elmas 5,5

Bakayoko 5

Zielinski 4,5

Lozano 5,5

Osimhen 5,5

Insigne 5,5

Tabellino Atalanta-Napoli (primo tempo)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj (40′ Mario Rui); Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

Marcatori: 10′ Zapata (A), 16′ Pessina (A)

Ammoniti: Palomino (A), Hysaj (N)