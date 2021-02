Tensione alle stelle dopo Juventus-Inter, match delle semifinali di Coppa Italia. Scontro verbale Conte-Agnelli, ma anche il comportamento di Bonucci in panchina non passa inosservato

Clima incandescente al termine di Juventus-Inter e non solo. La squadra di Andrea Pirlo stacca il pass per la finalissima di Coppa Italia grazie allo 0-0 dell’Allianz Stadium, con il 2-1 dell’andata in favore dei bianconeri decisivo per la qualificazione. A far discutere sono però le polemiche del post-partita, con Antonio Conte protagonista in negativo insieme al presidente Agnelli. “Ci vuole rispetto ed educazione, dalla Juventus dovrebbero dire la verità“, le parole di fuoco del tecnico nerazzurro davanti ai microfoni dei giornalisti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

A far parlare anche lo scontro verbale tra Paratici e Oriali, nato all’intervallo dopo il gestaccio di Conte rivolto alla tribuna dov’era presente tutta la dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Ma schermaglie pure in campo, dove la tensione è stata altissima come testimonia lo scambio di battute tra Bonucci e lo stesso Conte, con il difensore dalla panchina che ha ammonito il suo ex allenatore: “Devi rispettare l’arbitro“. Un comportamento che non è passato inosservato, facendo discutere nel post e all’indomani del Derby d’Italia.

Juventus-Inter, Focolari e Damascelli accusano Bonucci: “Doveva essere mandato fuori”

A ‘Radio Radio’ è intervenuto sulla questione Furio Focolari: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Bonucci. Si permette di andare a rompere le scatole a Conte, dicendogli di rispettare gli arbitri. Ma avete visto mai Bonucci in campo cosa fa? E, soprattutto: lui è un giocatore, deve stare in panchina. Stiamo sottovalutando il suo gesto. E’ un aizza popolo“, l’accusa lanciato da Focolari al senatore di Pirlo, ieri rimasto in panchina per tutta la durata della partita.

A rincarare la dose ci ha pensato anche il collega Tony Damascelli: “Sabato Orsato, richiamato dal quarto uomo, ha espulso Baronio. Ieri Chiffi segnala che quel gentiluomo di Bonucci si sta comportando in quella maniera e deve essere mandato fuori“, chiosa Damascelli sempre intervenendo a ‘Radio Radio’.