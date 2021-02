CMIT TV – Juventus, Balzarini: “Dybala un grande mistero”

Gianni Balzarini dice la sua su Paulo Dybala e il momento che l’attaccante argentino sta vivendo alla Juventus

Paulo Dybala si prepara a tornare in campo. Rimasto fuori anche dalla panchina in Juventus-Inter l'attaccante argentino è ora pronto a mettersi a disposizione di Andrea Pirlo, in vista dei prossimi impegni della compagine bianconera. Anche di lui ha parlato Gianni Balzarini nel suo intervento a 'CMIT TV'.

Il giornalista ha definito Dybala “uno dei più grossi e belli misteri del calcio” e ha dato un’indicazione sul suo impiego: “Se ce l’hai in squadra, devi adattare il tuo gioco alle sue caratteristiche”.