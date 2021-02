L’Inter fuori dalle coppe, scudetto unico obiettivo: senza il tricolore la stagione di Conte sarebbe fallimentare per i tifosi

Conte ha respinto la tesi: senza scudetto non si può parlare di fallimento per l’Inter perché “vince una sola squadra, se tutte le altre dovessero fallire se non vincono sarebbe un disastro”. Parole però che non trovano d’accordo gli utenti di Twitter che hanno risposto al sondaggio sul giudizio della stagione nerazzurra. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Ben il 78% degli utenti ha detto che senza scudetto l’annata dell’Inter diventerebbe un fallimento, mentre appena il 22% ha sposato la tesi del tecnico salentino, dicendo no a questa tesi. Una risultato netto per una squadra partita con i favori del pronostico in campionato e che dopo poco più di metà stagione è rimasta in corsa soltanto in Serie A.