L’ad del Milan Ivan Gazidis ha sottolineato tutto il suo desiderio di riportare il club rossonero ad altissimi livelli

Continua il grande campionato del Milan, che ora è in testa alla classifica della Serie A ed è in piena lotta per lo scudetto. Dopo aver solo sfiorato la Champions League negli anni passati con Gattuso, Stefano Pioli ha risollevato la squadra con l’aiuto di Ibrahimovic e, ovviamente, della dirigenza e degli uomini mercato come Maldini e Massara. L’ex bandiera del Milan ha ringraziato recentemente la società per avergli consentito di operare sul calciomercato in maniera così importante. E tra i vertici del club c’è senza dubbio quel’Ivan Gazidis che, pian piano e in silenzio, sta operando per riportare in alto i rossoneri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan, Gazidis: “Voglio far parte del ritorno di questo club ai vertici mondiali”

L’ad del Milan ha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sport’, che andrà in onda questa sera ma di cui sono arrivate già delle anticipazioni. In questo stralcio, Gazidis evidenzia tutto il suo legame nei confronti dei colori rossoneri e della città: “Mi sento veramente milanese e tifoso del Milan. Sono venuto qui perché ho un sogno che desidero realizzare. Voglio far parte del ritorno di questo club ai vertici del calcio mondiale. Voglio un Milan moderno e progressista. Siamo ancora all’inizio di questo percorso”.

Gazidis parla anche di Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli: “È l’eccezione a tutte le regole, sempre. La sua presenza è molto importante per il gruppo, così come è fondamentale il lavoro che sta svolgendo Stefano Pioli. Il mister è un uomo intelligente e profondo. La compattezza e l’unità di squadra sono determinanti”.