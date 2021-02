Sotto la lente di ingrandimento della Commissione Agenti della FIGC è finito Totti e la sua agenzia CT10. Ecco il motivo dell’indagine

La Commissione Agenti della FIGC – come riporta pagineromaniste.com – ha aperto un fascicolo per indagare sul lavoro svolto da Francesco Totti con la sua agenzia ‘CT10‘. A far scattare l’indagine l’esposto presentato dall’A.I.A.C.S., che punta il dito sull’operato dell’ex giocatore della Roma, accusato di lavorare come agente sportivo, pur non avendone titolo.

In passato, si legge sul portale, era stato lo stesso Francesco Totti a far chiarezza in merito alla sua posizione: “Non esercito l’attività di agente sportivo – affermava – ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti. Per l’espletamento dei suoi servizi professionali, la società si avvale di professionisti già abilitati all’esercizio dell’attività svolta, in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge, nonché dai regolamenti FIGC e CONI“.