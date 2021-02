DIRETTA Coppa Italia, Atalanta-Napoli | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra le squadre di Gasperini e Gattuso in tempo reale

L’Atalanta affronta il Napoli nella gara di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell’andata, i bergamaschi di Gasperini sono costretti a vincere (con qualsiasi risultato) per passare il turno e raggiungere la Juventus. Ai partenopei di Gattuso, invece, basterebbe un pari con gol per poter difendere il titolo dello scorso anno ed accedere alla finale del prossimo 19 maggio. In caso di parità a reti inviolate al 90esimo, si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj, Bakayoko, Elmas, Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Gattuso