Coronavirus, bollettino 10 febbraio: 12956 casi, 336 decessi

Ecco i dati dell’epidemia Covid in Italia nel bollettino di oggi 10 febbraio 2021

Si alza il numero dei casi di Covid-19 in Italia nella giornata di oggi 10 febbraio 2021. Il numero di contagi odierno, come diffuso dal consueto bollettino, è salito a 12.956 ovvero 2.300 in più rispetto a ieri. Tutto mentre proprio oggi si è registrato il numero record di tamponi effettuati da quando sono stati inseriti i test rapidi: ben 310.994. In compenso scende il numero di decessi, 336 contro i 422 di 24 ore fa. Le vittime del coronavirus in Italia arrivano così a 92.338 in un anno, a fronte di 2.668.266 casi totali. Oggi sono uscite dall’incubo Covid 16.468 persone mentre ieri erano state 15.827: ora il totale delle persone che ha attualmente il coronavirus è di 410.111 (-3.856 rispetto a ieri). Continua quindi il trend che vede in negativo il saldo tra guariti e nuovi contagi. Soprattutto il tasso di positività è ora a 4,16%, leggermente più alto di ieri.