Comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid: il match d’andata degli ottavi di Champions League contro il Chelsea si giocherà a Bucarest il prossimo 23 febbraio

Arriva l’ufficialità per Atletico Madrid-Chelsea. La gara non sarà giocata a porte chiuse al ‘Wanda Metropolitano’, ma alla ‘Nacional Arena’ di Bucarest sempre senza pubblico. La decisione, ufficializzata anche dal club madrileno dopo la Uefa, è stata presa a causa delle limitazioni per l’ingresso in Spagna dei voli provenienti dal Regno Uniti dettati dalla pandemia sanitaria.

Champions League, Atletico-Chelsea si giocherà a Bucarest

Cambia la sede della partita ma non la data, con l’incrocio d’andata degli ottavi di Champions League tra spagnoli e inglesi che si giocherà regolarmente il prossimo 23 febbraio alle 21 (orario in Spagna, le 22 in Romania). Vista l’impossibilità del Chelsea di recarsi in Spagna, l’Atletico ha valutato diverse sedi alternative (anche italiane) dove far disputare la partita e alla fine la decisione finale è ricaduta su Bucarest. I ‘Colchoneros’, nella parte finale del comunicato, hanno ringraziato la Federcalcio rumena per la disponibilità.