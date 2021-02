Calciomercato Verona, UFFICIALE: Tupta al Sion via Ascoli

Il Verona ha comunicato il proprio placet per il trasferimento di Lubomir Tupta dall’Ascoli, dove era in prestito, al Sion

Operazione di mercato per il Verona. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club scaligero ha comunicato di aver dato il proprio benestare al trasferimento di Lubomir Tupta dall’Ascoli al Sion, operazione anticipata ieri da SerieBnews.com. Il 22enne attaccante, ha collezionato 12 presenze in Serie B con la maglia dei marchigiani. Adesso, la nuova esperienza in Svizzera con Fabio Grosso come nuovo allenatore: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo all’FC Sion di Lubomir Tupta. Il Club bianconero augura a Lubomir un prosieguo di stagione foriero di soddisfazioni”.