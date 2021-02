Calciomercato Roma, lascia la big di Serie A: affare a zero | C’è l’incontro

Il calciomercato della Roma è stato decisamente infuocato durante il mese di gennaio. I giallorossi ora pensano a un profilo a parametro zero dalla big di Serie A: le ultime novità

La Roma è pronta ad agire sul calciomercato e uno dei ruoli in cui i giallorossi potrebbero rinforzarsi maggiormente è la fascia destra. Diversi profili si sono alternati in quella posizione negli ultimi anni, ma nessuno è riuscito realmente a conquistare la titolarità e a convincere stabilmente, nonostante la netta crescita di Karsdorp nell’ultimo periodo.

Per questo, la Roma sta già pensando a occupare quella casella con un profilo affidabile e che possa garantire le prestazioni attese in società. In tal senso, attenzione al nome di Elseid Hysaj. Il laterale basso ha iniziato alla grande con la maglia del Napoli, ma poi si è spento nelle ultime stagioni, scendendo man mano nelle gerarchie e non trovando più il posto da titolare su entrambe le fasce.

Il futuro del calciatore ora è molto discusso, vista la scadenza del contratto a giugno 2021, nonostante lui stesso abbia glissato dopo la partita contro l’Atalanta. L’ex direttore generale dell’Empoli Pino Vitale ha aggiornato sulla situazione ai microfoni di CMIT TV, accostandolo a diversi club di Serie A, ma occhio all’incontro tra l’agente e la Roma.

Calciomercato Roma, proposto il nome di Hysaj nell’ambito dell’incontro con Veretout

In questa fase, la Roma sta lavorando a diversi rinnovi per blindare i suoi gioielli, in vista del calciomercato estivo. Tra questi c’è anche Jordan Veretout, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore. Sta facendo molto bene con la maglia giallorossa in questa stagione. Tiago Pinto vuole blindare l’ex Fiorentina e, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, si è già verificato un incontro tra Tiago Pinto e Mario Giuffredi, agente del centrocampista.

Nell’ambito di una prima chiacchierata per imbastire il rinnovo di Veretout, sarebbe stato offerto anche Hysaj che a giugno sarà svincolato. Lo stesso Giuffredi aveva parlato del mancato rinnovo del terzino con il Napoli ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Hysaj sa di essere a scadenza di contratto e per mettersi in mostra deve far bene. Il suo rinnovo è un discorso chiuso, l’anno prossimo saremo altrove; l’intenzione del Napoli è quella di guardare in altre direzioni”.

Siamo ancora a febbraio, se ne riparlerà più avanti, ma a questo punto la Roma potrebbe essere una pista realmente percorribile per il laterale.