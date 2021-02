Quinta panchina consecutiva in arrivo, la situazione diventa delicata e l’addio a fine stagione è un’ipotesi: l’Inter alla finestra

L’alternanza è finita e la gerarchia appare chiara: David Ospina è il portiere titolare del Napoli di Gattuso, Alex Meret la riserva. Dopo la sconfitta di Verona Gennaro Gattuso ha detto stop all’alternanza e ha investito del ruolo di numero uno il portiere colombiano. Una scelta che nelle ultime partite è apparsa chiara: quattro volte Ospina titolare, quattro volte Meret in panchina. Secondo le ultime di formazione, andrà così anche stasera con l’italiano che partirà come riserva nella semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Atalanta.

Ovvio che questa situazione non faccia piacere all’ex Udinese e Spal che già in estate aveva valutato l’idea di lasciare il Napoli per trovare una squadra che gli desse maggiori possibilità di giocare con continuità. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Napoli, per Meret resta l’interesse dell’Inter

Con la quinta panchina consecutiva in arrivo, per Alex Meret tornano le voci su un possibile addio a fine stagione. Ovviamente tutto è ancora in divenire, considerato che il Napoli non sa ancora chi sarà il suo prossimo allenatore. Per Gattuso l’avventura in azzurro a fine stagione dovrebbe terminare e questo rimetterebbe in discussione anche le gerarchie in porta.

Nessuna decisione quindi già presa, ma la certezza che la panchina e l’idea di perdere gli Europei non possono far piacere a Meret. Sul portiere c’è da tempo l’interesse dell’Inter che sta cercando un estremo difensore in grado di sostituire Handanovic. Lo sloveno ha compiuto 36 anni e la società deve prepararsi al cambio della guardia. Meret con i suoi 23anni rappresenterebbe una soluzione ideale per i prossimi anni, anche se ci sarebbe poi da fare i conti con le richieste del Napoli. De Laurentiis due anni fa lo acquistò dall’Udinese, insieme a Karnezis, pagando circa trenta milioni di euro. Una cifra del quale il patron dei partenopei vorrebbe rientrare in caso di addio. Per Meret non è da escludere anche l’idea Roma. Ipotesi, come detto, ancora premature: c’è il futuro della panchina ancora da decidere, solo dopo arriverà il momento di capire se Meret sarà ancora parte del progetto azzurro.