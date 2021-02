Calciomercato Napoli, tifosi contro Gattuso | La sua posizione e le ultime

Dominio Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gattuso torna nel mirino dei tifosi: ecco la posizione della società e le ultime sulla panchina del Napoli

Si accentua il già difficile momento del Napoli di Gattuso. La squadra azzurra, reduce dal pesante ko di Genova e da giorni piuttosto agitati, esce sconfitta anche dal ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo ed è eliminata dalla Coppa Italia, ad un passo dalla finale. Un uno-due terribile dei bergamaschi firmato nel primo tempo da Zapata e Pessina (autore anche del gol del definitivo 3-1) e che ha indirizzato la qualificazione in favore della squadra di Gasperini. Inizia così nel peggiore dei modi il doppio impegno tra oggi e sabato contro la Juventus, indicato da molti già decisivo per la panchina di Gattuso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Napoli, le ultime sulla panchina di Gattuso | Tifosi schierati

Nel pre-partita Giuntoli ha confermato la piena fiducia nei confronti dell’allenatore, e nei piani della società resta la volontà di proseguire insieme fino a fine anno. Tuttavia, se la stagione dovesse prendere una piega del tutto inaspettata, il cambio in panchina potrebbe diventare inevitabile. Sono al momento improbabili, invece, le dimissioni del tecnico ex Milan. La situazione è insomma in divenire, mentre i tifosi sembrano già apertamente schierati contro l’allenatore. Sui social, infatti, sono numerose le critiche nei confronti di Gattuso, e c’è anche chi chiede l’esonero a gran voce. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Penso che per De Laurentiis sia inutile aspettare la partita con la Juve Le assenze ci sono ma i rincalzi non sono sprovveduti

Il Napoli è sempre lo stesso Stima per l’uomo ma Gattuso non può restare#AtalantaNapoli pic.twitter.com/9o4srkX5kk — Mariano (@Mariano_Amelio) February 10, 2021

Questo Napoli è inguardabile, Gattuso è arrivato all’epilogo della sua missione. #AtalantaNapoli — Ninco Nanco (@NincoSud) February 10, 2021

#AtalantaNapoli #Gattuso é veramente un allenatore mediocre e non da adesso. Se non fosse un brav’uomo allenerebbe la Pro Vercelli. — Francesco (@ffanzani1) February 10, 2021

#AtalantaNapoli se contro la Real Sociedad (!!!) il grande #Gattuso (difendetelo) non ha fatto superare la metà campo ai suoi giocatori, un solo tiro in porta, di conseguenza contro l’Atalanta senza piazzare il pullman 2 gol subiti in 15 minuti. Squadra senza convinzioni e gioco. — Luciano Colella (@desprolijoeyp) February 10, 2021