Calciomercato Napoli, Gattuso contestato | Bivio De Laurentiis: lo scenario

Il Napoli e Gennaro Gattuso stanno vivendo una fase di stagione particolarmente delicata. I prossimi impegni potrebbero essere già decisivi: ecco la posizione di De Laurentiis e i rapporti con la squadra

Gennaro Gattuso e il Napoli: un idillio che sembra ormai essersi spezzato e che fa sempre più fatica a ricomporsi. I recenti risultati, tra alti e bassi, di certo non sono stati esaltanti, la classifica non piange, ma alcune sconfitte non sono piaciute e soprattutto le prestazioni sono man mano venute a mancare rispetto ad alcuni picchi nel gioco.

Soprattutto a pesare sono i rapporti ai minimi storici tra Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Il Presidente ora è in una posizione di mezzo, al bivio se proseguire con l’allenatore fino al termine della stagione oppure tentare fin da subito la svolta tecnica per provare a raggiungere quantomeno gli obiettivi minimi stagionali. Intanto si gioca e il match di Coppa Italia contro l’Atalanta, insieme a quello contro la Juventus, potrebbero già essere decisivi per la panchina azzurra.

Calciomercato Napoli, Gattuso e la situazione calda nello spogliatoio: il timore di De Laurentiis

Intanto la situazione resta molto calda anche nello spogliatoio del Napoli. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i rapporti non sarebbero incrinati solo tra il Presidente e l’allenatore, ma anche con la squadra. Alcuni calciatori avrebbero contestato Gattuso per i suoi metodi di lavoro e perché schierati fuori ruolo. Lorenzo Insigne questa sera è chiamato a una grande prova e a trascinare la squadra da leader tecnico, ma il caso permane e inevitabilmente incide sulle prestazioni.

Allo stesso tempo, De Laurentiis non vuole farsi condizionare e soprattutto non vuole prendere decisioni dettate dall’istinto che poi potrebbero rivelarsi affrettate. Alla base, ha intenzione di andare avanti con l’allenatore fino a fine stagione, ma valuterà le prossime partite. Il Presidente teme che l’obiettivo Champions League possa naufragare e non può commettere errori. Anche Cristiano Giuntoli resta sotto accusa per via di alcune scelte sul calciomercato e per non aver saputo gestire il caso che si stava creando all’interno del gruppo. Insomma, una vera e propria polveriera che andrà risolta in fretta. Il campo non aspetta e siamo ormai arrivati nelle fasi cruciali della stagione, a partire da Atalanta e Juventus.