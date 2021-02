Guai in vista di Atalanta-Real Madrid: un problema muscolare toglie dai giochi uno dei calciatori titolari, niente Champions

La lista si allunga e non è una buona notizia: Atalanta-Real Madrid si preannuncia una gara ricca di assenti. Tanti ce ne saranno nella fila della squadra di Zinedine Zidane che perde un altro titolare: Marcelo. Il brasiliano si è infortunato durante la gara contro il Getafe, quando è stato costretto a chiedere il cambio nel finale per un problema fisico. Ora sono arrivati i risultati degli accertamenti a cui il calciatore si è sottoposto e non sono confortanti: nel comunicato del Real Madrid si parla di “infortunio muscolare al soleo sinistro” e non si danno tempi di recupero.

Quelli li anticipa ‘as.com’ che parla di almeno tre settimane di stop per Marcelo: se questa previsione fosse confermata, Marcelo salterebbe la gara di andata degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta, in programma il 24 febbraio a Bergamo. il brasiliano non sarebbe disponibile anche per le gare di campionato contro Valencia, Valladolid e Villarreal. Tutta da decidere, invece, la sua presenza in campo nel derby del 6 o 7 marzo contro l’Atletico Madrid, una partita che – vista la situazione attuale di classifica – potrebbe dare un’indicazione chiara sulla corsa al titolo nella Liga. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Real Madrid, infortunio Marcelo: gli assenti salgono a 9

Una ulteriore tegola quindi per il Real Madrid che al momento non può fare affidamento su ben nove calciatori. Questo il numero degli infortunati che potrebbe però abbassarsi a breve. Valverde, Carvajal e Lucas Vazquez la prossima settimana potrebbero tornare a lavorare e rimettersi in breve tempo a disposizione di Zidane.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Torino, il fair play di Belotti | Fa togliere l’ammonizione a Romero

Certo, invece, il forfait contro l’Atalanta di Hazard, Sergio Ramos e Rodrygo, mentre è da stabilire il ritorno in campo di Odriozola e Militao. Quest’ultimi due però in stagione hanno visto poche volte il campo. Ora il forfait di Marcelo che complica le cose di Zidane che vive una stagione già difficile di suo ed è indicato da settimane come a rischio.