Al termine di Atalanta-Napoli ha parlato l’Amministratore delegato dei bergamaschi, Luca Percassi. Ecco le sue dichiarazioni dopo l’accesso in finale di Coppa Italia

Luca Percassi ai microfoni di Rai Sport ha manifestato tutta la sua felicità per l’ennesimo successo dell’Atalanta. L’Amministratore delegato dei bergamaschi, Luca Percassi, ha parlato al termine del match vinto contro il Napoli: “E’ un qualcosa di fantastico – ammette -. Siamo più che felici, ringraziamo il mister e tutto lo staff, che ci stanno facendo vivere un grande sogno. I tifosi? Ci mancano come l’aria, speriamo di riaverli presto, anche se in numero ridotto. Magari avere un po’ della nostra gente in finale sarebbe unico”.

SFIDA AL REAL MADRID – “Stiamo vivendo qualcosa di straordinario – prosegue Percassi – il Real l’affronteremo con la maniera giusta. Tutto quello che stiamo vivendo ce lo siamo meritati sul campo”.

CRESCITA – “L’Atalanta è figlia di grandi investimenti fatti, si è sicuramente venduto ma si è anche comprato, quando era il momento giusto farlo. La nostra realtà ci porta a vendere, fa parte del nostro lavoro. L’Atalanta è cresciuta grazie agli investimenti fatti, se no non saremmo capaci di giocarci le finali”

PESSINA – “Per qualità fuori e dentro dal campo sta crescendo in maniera significativa e quest’anno si sta completando. Ha una serie di qualità particolari, di apprendere di imparare, che lo stanno facendo crescere molto”.