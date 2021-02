Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Juventus-Inter

Juventus e Inter si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia. Per Antonio Conte c’è da ribaltare il risultato dell’andata, con i bianconeri avanti per 2-1. Tanti i diffidati da ambo le parti, con il rischio di giocare l’ultima sfida, contro la vincente tra Napoli e Atalanta, con la rosa non al completo.

Alle 20:30 via alla nostra diretta su CMIT TV per seguire insieme il prepartita, la cronaca minuto per minuto del match e il commento con i nostri utenti. In conduzione Marco Giordano Con Giulia Giroldini e Maurizio Russo. Ospite Fabrizio Biasin.