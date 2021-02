È adesso ufficiale il cambio di stadio per Real Sociedad-Manchester United, gara valevole per gli Ottavi di Finale di Europa League

Real Sociedad-Manchester United si giocherà a Torino. L’andata dei sedicesimi di finale della gara di Europa League avrebbe dovuto disputarsi alle 19:00 del 18 febbraio allo stadio municipale di Anoeta, ma a causa dell’emergenza per il Coronavirus la sede è stata spostata. Già nella giornata di ieri ‘Marca’ aveva lanciato il rumor secondo il quale la sede sarebbe potuta diventare l’Allianz Stadium di Torino, ma adesso arriva la conferma.

Il sito ufficiale del Manchester United dirama l’ufficialità, specificando che il cambio di sede è dovuta all’impossibilità di entrare in Spagna dall’Inghilterra a causa della nuova variante del Covid-19 diffusasi nel Regno Unito. A cambiare sede è soltanto la sfida d’andata, perché il ritorno si giocherà regolarmente all’Old Trafford il 25 febbraio prossimo.

I precedenti del Manchester United a Torino

Red Devils che ricordano anche con piacere la precedente visita all’Allianz Stadium, la vittoria per 2-1 nella Champions League 2018/19. Nella fase a gironi, infatti, la squadra allenata attualmente da Solskjaer ebbe la meglio grazie alla rete di Juan Mata e l’autogol di Bonucci, in rimonta dopo la rete iniziale di Cristiano Ronaldo.

Per il Manchester United, in ogni caso, non si tratta della prima volta in un campo neutro: la scorsa stagione sia la sfida con il Copenhagen, vinta per 1-0, che con il Siviglia, furono giocate nello stadio neutro di Colonia. Essendosi qualificata in Europa League arrivando terza nel proprio girone di Champions League, questa sarà la terza gara consecutiva per la squadra di Solskjaer disputata in un campo neutro.

Si attendono ora sviluppi anche per quanto riguarda Benfica-Arsenal: la gara potrebbe subire la stessa sorte di Real Sociedad-Manchester United, con l’Olimpico di Roma già prenotato per l’eventuale cambio di campo. Altro match a rischio, per chiudere il trittico, è anche Atletico Madrid-Chelsea, che però non si disputerebbe in Italia, bensì a Varsavia. Il tutto è sempre legato alle motivazioni inerenti il nuovo ceppo del virus che è mutato in Inghilterra.