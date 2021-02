Mancherebbe ormai soltanto l’ufficialità, ma la sfida di Europa League Benfica-Arsenal si giocherà allo stadio Olimpico di Roma

Dopo Lipsia-Liverpool di Champions League che si disputerà a Budapest e Molde-Hoffenheim di Europa League che si giocherà all’Estadio de la Ceramica di Vila-real, una terza gara europea vedrà un cambio di programma per quanto riguarda la location. Perché ormai mancherebbe solo l’ufficialità, ma la sfida Benfica-Arsenal di Europa League, in programma il prossimo 18 febbraio, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Come affermato dalla giornalista portoghese Claudia Garcia, la sfida, una delle più interessanti dei 32esimi della competizione, si disputerà all’Olimpico. Il motivo è legato alle restrizioni di voli verso il Portogallo da parte del Regno Unito. Ormai mancherebbe soltanto l’ufficialità da parte della Uefa. Invariato l’orario e il giorno, anche perché la settimana successiva, all’Olimpico giocherà la Roma per la sfida di ritorno contro il Braga.