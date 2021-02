Coronavirus, bollettino 9 febbraio: 10.630 nuovi casi e 422 morti

Coronavirus, bollettino 9 febbraio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Sono 10.630 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore ed ufficializzati dal bollettino giornaliero diramato dalla Protezione Civile su 274.263 tamponi. Il tasso di positività è in calo al 3,9%. Nell’ultima giornata vanno inoltre purtroppo registrate anche altre 422 vittime, mentre gli attualmente positivi sono scesi a 413.967, grazie ai 15.827 guariti nelle ultime 24 ore. In totale i guariti dall’inizio della pandemia sono così 2.149.350.

Per restare aggiornato con tutte le news della giornata CLICCA QUI

Le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid-19 sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri. In rianimazione ci sono 146 persone in più.