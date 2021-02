Coppa Italia, Juventus-Inter: formazioni UFFICIALI | Rivoluzione Pirlo

Juventus e Inter scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: si parte dal 2-1 per i bianconeri dell’andata

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio della partita tra Juventus e Inter, gara valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Bianconeri favoriti sui nerazzurri grazie al risultato dell’andata, con la partita terminata 2-1 per la Vecchia Signora sul campo del Giuseppe Meazza di San Siro: dopo la rete di Lautaro Martinez, la doppietta di Cristiano Ronaldo ha ribaltato l’esito della gara, mettendo in discesa l’accesso alla finale di Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Inter | Segui la cronaca LIVE

Andrea Pirlo ha scelto l’undici titolare tenendo ben presente la lunga lista di diffidati che rischiano, in caso di ammonizione, di saltare la decisiva finale contro la vincente tra Atalanta e Napoli, che si sfideranno invece domani sera. Tra i bianconeri i diffidati sono Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot. Situazione non migliore per Antonio Conte, che dalla sua ha Brozovic, Darmian, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young. L’ex tecnico bianconero, però, è chiamato alla partita perfetta per poter recuperare e ribaltare l’esito della gara e accedere alla tanto attesa finale.

Queste le formazioni ufficiali e le scelte fatte dai due allenatori:

Juventus (4-3-3) Buffon; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Kulusevski, Ronaldo

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro