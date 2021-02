Walter Sabatini, attuale uomo mercato del Bologna, torna a parlare dei suoi trascorsi alla Roma e in particolare di Cuadrado e Mkhitaryan

Walter Sabatini è stato per lungo tempo l’uomo mercato della Roma prima dell’addio ai giallorossi. L’attuale responsabile dell’area tecnica del Bologna ha raccontato diversi retroscena sul suo passato in giallorosso, soffermandosi anche su un possibile arrivo nella capitale di Juan Cuadrado, adesso alla Juventus: “Ai tempi della Roma avevo preso Cuadrado, ma non voglio tornarci sopra. Dovrei denunciare una cosa e non lo farei mai”, il retroscena svelato da Sabatini a ‘TeleRoma56’.

Sabatini su Mkitharyan: “Poteva arrivare prima alla Roma”

Sabatini prosegue soffermandosi anche su Mkitharyan, uomo fondamentale nello scacchiere di Fonseca e arrivato a Roma nell’estate 2019 dall’Arsenal: “Poteva diventare giallorosso, un giorno Raiola mi ha chiesto: ‘lo conosci?’ Io gli risposi di sì e di portarmelo immediatamente a Roma. Poi però lo portò al Borussia Dortmund“.