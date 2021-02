Novità clamorose in ottica calciomercato Lazio. Seguito da Inter e Juventus, Milinkovic-Savic può partire a prezzo scontato

Sergej Milinkovic-Savic è arrivato alla sua sesta stagione con la maglia della Lazio. Il rendimento del centrocampista serbo classe 1995 è sempre stato di alto livello, tanto da essere stato premiato anche di recente dalla Lega di Serie A come miglior giocatore del mese di gennaio. Nonostante il contratto rinnovato fino al 2024, il suo nome continua a circolare in ottica calciomercato. E le sue recenti dichiarazioni sulla intenzione di vestire un giorno la maglia del Real Madrid non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente i rumors sul suo futuro. L’ex Genk vuole riportare i biancocelesti a giocare la Champions League per il secondo anno di fila, anche se il sogno nel cassetto resta quello di riuscire a vincere lo scudetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, destinazione choc: Casemiro sbarca in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, attacco nuovo | Doppio colpo: Haaland più Depay

Calciomercato, niente Inter e Juventus: Milinkovic-Savic al Real Madrid

Accostato a più riprese in Italia sia all’Inter che alla Juventus, il futuro di Milinkovic-Savic dovrebbe essere all’estero. Il nazionale serbo è nel mirino dei francesi del Paris Saint-Germain e degli inglesi del Manchester United, ma proprio il Real Madrid appare al momento in pole. Il presidente Florentino Perez vuole ringiovanire e rinforzare il reparto mediano a disposizione di Zidane. La crisi economica legata al coronavirus ha portato ad un abbassamento dei costi dei cartellini dei top player e, secondo quanto riportato da ‘Top Calcio 24’, adesso il prezzo che accetterebbe Lotito sarebbe sceso addirittura a 50 milioni di euro.