Viky Varga, fidanzata e futura moglie di Graziano Pellè, ha parlato della presunta chiamata della Juventus a gennaio

Graziano Pellè riparte dal Parma. L’attaccante, reduce dall’esperienza in Cina, ha firmato da svincolato con il club emiliano dopo essere stato accostato anche a Inter e Juventus. Del presunto interesse del club bianconero nell’ultima sessione di calciomercato ha parlato Viky Varga, fidanzata e futura moglie del 35enne, che ha chiarito a ‘Tiki Taka’: “Abbiamo letto anche noi dai giornali, non c’è stata nessuna proposta ufficiale”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La modella è anche tornata sul famoso rigore sbagliato da Pellè agli Europei 2016, nei quarti di finale contro la Germania: “Quando ho visto che ha fatto quel gesto ho capito che avrebbe sbagliato, c’era troppa pressione su di lui. Era consapevole di aver sbagliato. Non giudicherei mai nessuno per un errore. Graziano è un uomo incredibile, lui è positivo. Quando è tornato in albergo aveva il sorriso sulle labbra: “ho sbagliato, è andata male”, mi ha detto”.