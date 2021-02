Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini: c’è Maehle

Sono 22 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la partita contro il Napoli, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Napoli. Il match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia vedrà l’Atalanta chiamata al successo (con lo 0-0 si vai ai supplementari) per conquistare la finale. Per l’occasione non ci sarà Hateboer, infortunato, oltre allo squalificato Romero. Recupera, invece, Maehle, regolarmente convocato.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Gasperini:

13 Mattia Caldara, 15 Marten de Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 41 Davide Ghislandi, 95 Pierluigi Gollini, 8 Robin Gosens, 72 Josip Iličić, 20 Viktor Kovalenko, 7 Sam Lammers, 3 Joakim Maehle, 18 Ruslan Malinovskyi, 59 Aleksej Miranchuk, 9 Luis Muriel, 6 José Luis Palomino, 88 Mario Pašalić, 32 Matteo Pessina, 31 Francesco Rossi, 40 Matteo Ruggeri, 57 Marco Sportiello, 2 Rafael Toloi, 91 Duván Zapata