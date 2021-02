Dramma Verona, il giovane Gresele folgorato dai fili del treno: è grave

Tragedia in casa Hellas Verona: il giovane terzino Andrea Gresele è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva

Un episodio tragico ha scosso l’Hellas Verona. Il giovane terzino della Primavera Andrea Gresele è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento in seguito a un incidente avvenuto lo scorso sabato. Come si legge su ‘Sky TG24’, il 6 febbraio il classe 2002 della Primavera gialloblù ha provato, forse per gioco, a scavalcare la recinzione della ferrovia – nei pressi di Porta Vescovo – che costeggiava il giardino di un palazzo in cui si trovava con alcuni amici. Poi si è arrampicato su una carrozza ferma sui binari e, toccando i fili di alimentazione dei treni, è rimasto folgorato: nella caduta a terra, il ragazzo avrebbe anche riportato la frattura di una vertebra.

Gresele, 18 anni, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento neurochirurgico e ora si trova in gravissime condizioni. Sul profilo dell’Hellas Verona è apparso anche un post di incoraggiamento al suo giocatore, che era in orbita della prima squadra di Juric ed era anche stato convocato in prima squadra in Coppa Italia col Cagliari. “Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene. Forza Andrea!”, si legge. Anche l’altra squadra di Verona, il Chievo, ha voluto far sentire il suo affetto sui social: “Forza Andrea, ti siamo vicini in questo momento difficilissimo, vinci la tua partita più importante!”