Serie A, oggi la scelta sui diritti TV | DAZN davanti a Sky

Si deciderà oggi l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. DAZN davanti a Sky: tutti i dettagli

È la giornata decisiva per l'assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, i club si riuniranno in Assemblea di Lega per votare le offerte presentate venerdì da DAZN e Sky. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', DAZN ha messo sul piatto 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione, mentre Sky si è fermata a 750 milioni per tutte le gare su piattaforma satellitare.

La piattaforma streaming è dunque in vantaggio, anche se ci sono alcuni club che non sarebbero ancora convinti della bontà dell’operazione DAZN. Filtra infatti una certa preoccupazione all’idea di affidare la Serie A a un canale streaming visibile solo in rete. Sky, invece, trasmette il campionato dal 2003 e nel tempo ha creato rapporti stretti sia con il pubblico che con gli stessi club. Staremo a vedere.