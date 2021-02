Matteo Spaziante, direttore di ‘Calcio&Finanza’, ha parlato della situazione in cui versano i club della Serie A: salvi solo in tre

Il momento in cui versano tutti i club della Serie A non è dei migliori. La pandemia ha messo in seria difficoltà economica tutte le società europee, visti i mancati introiti derivanti dal pubblico negli stadi, ormai assente da diversi mesi. E il calciomercato invernale, che si è chiuso il 1 febbraio scorso, ha messo in mostra tutte le difficoltà di operare. Una situazione che, con ogni probabilità, si ripercuoterà anche nella sessione di mercato estiva. E, per riportare tutto alla normalità, o quasi, ci vorrà ancora diverso tempo

Ad illustrare la situazione dei club della Serie A, ci ha pensato il direttore di ‘Calcio&Finanza’, Matteo Spaziante. “La situazione economica dei club è disastrosa, fatti salvi Milan, Lazio e Napoli – le sue parole a ‘Radio Punto Nuovo’ – Quelli del Milan e della Lazio sono soltanto crediti anticipati, anche loro sono in una situazione favorevole, ma il miglior club da questo punto di vista è il Napoli. Andrea Agnelli, nelle scorse settimane, ha ben spiegato la situazione: il momento economico complicato è questo, non la passata stagione. Ridimensionamento del mercato? La speranza è che i tifosi possano rientrare il prima possibile per portare introiti. Nel complesso, un ridimensionamento ci sarà, ma l’abbiamo già visto in quello estivo e quello invernale. Le difficoltà sono di tutti, non solo in Italia, dove sicuramente sono aumentate”.