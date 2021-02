Daniele De Rossi ha parlato della situazione di Paulo Fonseca alla Roma e delle critiche all’allenatore portoghese

Quarto in classifica e ai sedicesimi di Europa League: Paulo Fonseca finora è ancora in corsa per tutti gli obiettivi che la Roma si è prefissata ad inizio stagione. Questo non basta a metterlo al riparo dalle voci sul suo futuro, con l’ombra di Allegri sempre più presente. Della situazione del tecnico portoghese ha parlato l’ex capitano giallorosso Daniele De Rossi. Intervenuto alla ‘Bobo Tv’ su Twitch, l’ex centrocampista ha affermato: “Fonseca è al quarto posto, può ritrovarsi ancora più su dovendo affrontare Udinese e Benevento. Mettere in discussione un allenatore che è terzo o quarto è follia”.

Certo non mancano i punti critici: “La squadra fa fatica con le big e non ci si può accontentare di vincere solo con le piccole. La società è dalla sua parte e i risultati sono in linea con le aspettative”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Roma, De Rossi: “Pellegrini sta facendo il leader”

De Rossi, oltre che di Fonseca, parla anche di Lorenzo Pellegrini: “Sta facendo il passo avanti che gli si chiedeva. Prima era più bello a vedersi, ora è anche più utile. Sta facendo il leader: dopo il derby, si è messo la fascia di capitano e ha fatto buone partite”.