C’è ottimismo in casa Inter sul recupero di Vidal per il match di campionato contro la Lazio. Il cileno domani sarà squalificato contro la Juventus in Coppa Italia

Niente Juventus per Arturo Vidal, recuperabile però per la sfida di domenica in campionato contro la Lazio. Il cileno salterà il ritorno della semifinale di Coppa Italia per squalifica, mentre c’è ottimismo per un suo impiego nel prossimo match di Serie A a San Siro al cospetto di Immobile e compagni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, acquisto e cessione a titolo definitivo | Ora è ufficiale

Inter, condizioni Vidal: il piano di recupero per la Lazio

Non preoccupa infatti il problema al ginocchio sinistro rimediato con la Fiorentina, dove gli esami di sabato hanno confermato il trauma contusivo subito nel primo tempo del ‘Franchi’ e che ha costretto il cileno ad uscire all’intervallo. Il 33enne centrocampista sosterrà in questi giorni un lavoro personalizzato ad Appiano Gentile per assorbire la botta, prima di rientrare in gruppo e rimettersi a disposizione in vista del match contro la Lazio. Con la Juventus domani sarà sostituito da Gagliardini (favorito su Eriksen e Sensi), mentre il cileno a meno di nuovi intoppi rientrerà nello scacchiere di Conte nel posticipo di domenica in campionato.