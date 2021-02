Diritti tv 2021/2023 | UFFICIALE la decisione della Lega Serie A

La Lega Serie A non ha ancora scelto a chi assegnare i diritti tv del triennio 2021/2023

Non è arrivata la tanto attesa decisione della Lega Serie A in merito all’assegnazione dei diritti tv del massimo campionato italiano per il triennio 2021/2023. L’Assemblea che si è tenuta oggi è stata aggiornata a giovedì quando dovranno essere valutate e presa una decisione sulle proposte presentate. Due le offerte sul tavolo, quella di Sky e quella di Dazn. Stando a indiscrezioni, l’offerta dell’emittente satellitare era di 750 milioni per tutti i match, mentre quella della piattaforma streaming di 840 milioni di euro per 7 partite, più 3 in coabitazione.