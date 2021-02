Coronavirus, bollettino 8 febbraio: 7.970 nuovi casi e 307 morti

Coronavirus, bollettino 8 febbraio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Sono 7.970 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore ed ufficializzati dal bollettino giornaliero diramato dalla Protezione Civile. Su 144.270 tamponi il tasso di positività si assesta sul 5,5%. Nell’ultima giornata vanno inoltre purtroppo contate anche altre 307 vittime mentre gli attualmente positivi sono scesi a 419.604, dunque 7.420 in meno rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono 2.133.523.

Le persone in isolamento domiciliare sono 397.934, in calo di 7.717 unità. I ricoveri in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 rispetto alla giornata precedente.

Attualmente positivi: 419.604 (-7.420)

Deceduti: 91.580 (+307)

Dimessi/Guariti: 2.133.523 (+15.082)

Ricoverati: 21.670 (+297) di cui in Terapia Intensiva: 2.143 (+36)

Tamponi: 34.506.996 (+144.270)

Totale casi: 2.644.707 (+7.970, +0,3%)