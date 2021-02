Calciomercato Napoli, addio a fine stagione: c’è l’annuncio!

Sono ormai gli ultimi mesi per Hysaj al Napoli. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con gli azzurri non verrà rinnovato. Parole chiare dell’agente, Giuffredi

Sarà lontano dal Napoli il futuro di Hysaj. Il terzino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che non verrà prolungato.

L’agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha parlato del suo assistito senza troppi giri di parole: “Novità sul rinnovo? Il discorso è chiuso – ammette – Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid. È un’annata difficile, tutti noi attorno al Napoli dovremmo essere più positivi”.